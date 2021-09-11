Глава правительства Германии сказала об этом на встрече в Варшаве с польским коллегой Матеушем Моравецким. Ранее действия белорусских властей сравнивали с гибридной войной и представители Литвы, Латвии и Польши, — передает ТАСС.
Немецкий канцлер Ангела Меркель назвала приток мигрантов гибридной атакой со стороны Белоруссии
Глава правительства Германии сказала об этом на встрече в Варшаве с польским коллегой Матеушем Моравецким. Ранее действия белорусских властей сравнивали с гибридной войной и представители Литвы, Латвии и Польши, — передает ТАСС.