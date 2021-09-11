Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что проверять репертуары театров нет оснований

При этом он отметил, что это касается его ведомства, но общественный совет при министерстве культуры вправе проводить любые проверки, — передает Интерфакс. Ранее члены этого совета предложили обсудить репертуарную политику театров в части соответствия стратегии национального развития и безопасности. В частности, они захотели проверить театр Ермоловой и «Современник». До этого на «Современник» пожаловалась в Генпрокуратуру организация «Офицеры России» из-за спектакля «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли.