Посол России в Вашингтоне заявил в годовщину терактов 11 сентября о готовности Москвы возобновить диалог с США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил в годовщину терактов 11 сентября о готовности Москвы возобновить диалог с США. Дипломат призвал отбросить все противоречия и ссоры, и сотрудничать во благо безопасности и благополучия не только двух стран, но и всего человечества. Речь идет о работе в сфере борьбы с терроризмом. По словам Антонова, в истории российско-американских отношений много примеров, когда благодаря эффективному взаимодействию спецслужб удавалось предотвращать крупные атаки. Антонов выразил признательность США за ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017 и 2019 годах теракты в Петербурге, — передает Интерфакс.