Студент из Италии неделю прожил в транзитной зоне аэропорта Пулково в Петербурге

Как сообщает издание 47news, 25-летний второкурсник электромашиностроительного колледжа вернулся на учебу, но не смог въехать из-за бюрократических проволочек. По распоряжению правительства, учебные заведения должны предоставлять пограничникам списки своих иностранных студентов, которые приезжают обратно после удаленного обучения, но фамилии итальянца в этом перечне не было. Молодого человека все-таки пропустили через границу в четверг.

