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17:07, 11 сентября 2021

В Роскомнадзоре отрицают блокировку сайта екатеринбургского издания «Областная газета»

В ведомстве назвали эту информацию недостоверной, при этом доступа к сайту, как говорят в самой газете, не было около суток.

Роскомнадзор утверждает – ни федеральная служба, ни управление по Уральскому федеральному округу не принимали никаких решений по «Областной газете», передает «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. Регулятор и вовсе пригрозил ответственностью за, как там выразились, «распространение несоответствующих действительности данных». В самой «Областной газете», в свою очередь, рассказали, что сайт был включен в реестр запрещенных из-за юмористической статьи под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». Ее написали авторы известного екатеринбургского журнала «Красная бурда». В «Областной газете» отметили, что публикация несколько раз становилась объектом судебных слушаний – и в результате решение выносилось в пользу издания. В газете также потребовали установить должностных лиц, виновных в блокировке сайта.

«Областная газета» является официальным изданием Заксобрания Свердловской области.


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