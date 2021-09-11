В Роскомнадзоре утверждают, что не блокировали сайт издания «Областная газета», — передает «Эхо Москвы» в Екатеринбурге. В ведомстве напомнили СМИ о том, что распространение недостоверных сведений противоречит действующему законодательству. О блокировке сайта газеты Заксобрания Свердловской области написал в Фейсбуке главный редактор издания Дмитрий Полянин. Он утверждает, что это произошло из-за шуточного материала под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за этом потом не взяли».