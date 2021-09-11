В Москве прошло прощание с режиссером Александром Мельником, который погиб вместе с главой МЧС

В храм святителя Николая в Толмачах пришли около двухсот человек, в том числе бывший глава РЖД Владимир Якунин и депутаты Госдумы, — сообщил ТАСС настоятель церкви. По официальной версии, Александр Мельник погиб на учениях в МЧС в Норильске. При попытке его спасти погиб также глава ведомства Евгений Зиничев. Все другие версии, которые появились в СМИ, в Кремле назвали кощунственными. Зиничев был накануне похоронен в Петербурге, на церемонию прощания в Москве пришел президент Владимир Путин. Погибший глава МЧС ранее служил в охране российского лидера.

