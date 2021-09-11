В США проходит церемония в память жертв терактов 11 сентября с участием трех американских президентов

На траурном мероприятии в Нью-Йорке присутствуют действующий глава Белого дома Джо Байден и бывшие лидеры Барак Обама и Билл Клинтон. Прошла первая минута молчания, и в этот момент в храмах по всему Нью-Йорку зазвонили колокола. После этого началось зачитывание имен погибших, жертвами терактов 11 сентября 2001 года стали около трех тысяч человек. Ранее сообщалось, что бывший президент Дональд Трамп намерен в 20 годовщину теракта комментировать во Флориде боксерский поединок.