В США проходит церемония в память жертв терактов 11 сентября с участием трех американских президентов

На траурном мероприятии в Нью-Йорке присутствуют действующий глава Белого дома Джо Байден и бывшие лидеры Барак Обама и Билл Клинтон. Прошла первая минута молчания, и в этот момент в храмах по всему Нью-Йорку зазвонили колокола. После этого началось зачитывание имен погибших, жертвами терактов 11 сентября 2001 года стали около трех тысяч человек. Ранее сообщалось, что бывший президент Дональд Трамп намерен в 20 годовщину теракта комментировать во Флориде боксерский поединок.
2021-09-11T16:32:35+03:00
2021-09-11T16:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 11 сентября 2021
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