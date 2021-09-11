Роспотребнадзор сообщил, что не получал жалоб от жителей Крыма на блокировку смартфонов Xiaomi

Накануне отраслевые порталы написали, что владельцы таких телефонов на полуострове внезапно столкнулись с их блокировкой. Через несколько дней после покупки нового устройства, пользователи видели на экране сообщение о том, что политика компании не разрешает продажу продукта на этой территории. Это связано с тем, что Крым находится под американскими санкциями.