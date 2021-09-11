Французские СМИ сообщают о том, что производители вин в Шампани могут возобновить поставки в Россию

Как пишет профильный журнал Terr de Vins, межпрофессиональный комитет вин этого региона Франции решил отменить свою рекомендацию о приостановке экспорта шампанского. Поставки могут возобновиться с 15 сентября. В середине июля один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy приостановил поставки в Россию из-за поправок в закон о регулировании алкогольной продукции, которые разрешают использовать термин шампанского только в отношении российской продукции.

