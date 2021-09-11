Журналист Христо Грозев рассказал о планах российских властей лишить интернет-пользователей анонимности

Журналист международной группы Bellingcat Христо Грозев рассказал о планах российских властей лишить интернет-пользователей анонимности. Кроме того, скорость части зарубежного сегмента может быть существенно замедлена.

План состоит в том, что всем хостинг-провайдерам в России предложат получить аккредитацию. Об этом болгарский журналист рассказал на конференции имени Леннарта Мери в Таллине. По сведениям Грозева, который ссылается на источники в спецслужбах, компании должны будут предоставить полную информацию о своих пользователях, в том числе SSL-сессии (это криптографический протокол для более безопасной связи), логины и IP-адреса. Грозев объяснил, что в этом случае интернет полностью утратит анонимность. Тем хостинг-провайдерам, которые откажутся проходить аккредитацию, постепенно в течение двух лет ограничат скорость до 24 Кбит/с. На такой скорости в 90-х подключались к интернету через телефон, пояснил Грозев. По его словам, такие меры могут коснуться порталов Youtube, Twitter и других. «Это означает отключение интернета для России», — заключил расследователь.

Реакции российских властей на утверждения журналиста-расследователя пока не последовало. Представитель МИД Мария Захарова в своем в Telegram назвала конференцию в Таллине форумом «оголтелых русофобов».