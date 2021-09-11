В Нью-Йорке началась траурная церемония по случаю двадцатой годовщины терактов 11 сентября

В ней участвуют семьи погибших, а также президент США Джо Байден с супругой Джилл и бывший лидер Барак Обама. Церемония проходит на месте, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, в которые в 2001 году врезались два захваченных террористами пассажирских самолета. Трансляцию ведут основные американские телеканалы. Ранее президент Джо Байден призвал американский народ к единству. Джо Байден добавил, что после терактов 2001 года американцы показали всем террористам, что их выследят и заставят поплатиться.

