Станислав Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования

Как передает ТАСС, решение было принято на ежегодном конгрессе организации, который прошел в Сочи. Поздняков возглавляет конфедерацию с 2016 года, на посту ее руководителя он будет еще как минимум четыре года. Станислав Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях и президентом Олимпийского комитета России.