Станислав Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования

Как передает ТАСС, решение было принято на ежегодном конгрессе организации, который прошел в Сочи. Поздняков возглавляет конфедерацию с 2016 года, на посту ее руководителя он будет еще как минимум четыре года. Станислав Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях и президентом Олимпийского комитета России.
2021-09-11T15:34:42+03:00
2021-09-11T15:34:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 11 сентября 2021
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