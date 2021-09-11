Белорусская спортсменка Кристина Тимановская рассказала, что подала документы на получение гражданства Польши

В интервью немецкой газете Welt am Sonntag Тимановская сказала, что хочет как можно быстрее начать выступать за Польшу. Она получила убежище в этой стране после того, как белорусские спортивные чиновники попытались ее насильно вывезти из Токио во время Олимпиады в Минск. Причиной стала ее критика в адрес руководства сборной.
2021-09-11T15:34:16+03:00
2021-09-11T15:34:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 11 сентября 2021
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