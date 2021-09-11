Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев вручил олимпийцам ключи от автомобилей

Чемпионы получили машины BMW X5, серебряные и бронзовые медалисты – BMW X3. Всего было подарено 77 автомобилей, передает ТАСС. Незадолго до этого со спортсменами встретился в Кремле президент Владимир Путин и вручил им государственные награды. Издание Sports.ru отмечает, что из-за этой встречи спортсменов изолировали на 8 дней.