Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев вручил олимпийцам ключи от автомобилей

Чемпионы получили машины BMW X5, серебряные и бронзовые медалисты – BMW X3. Всего было подарено 77 автомобилей, передает ТАСС. Незадолго до этого со спортсменами встретился в Кремле президент Владимир Путин и вручил им государственные награды. Издание Sports.ru отмечает, что из-за этой встречи спортсменов изолировали на 8 дней.
2021-09-11T15:33:41+03:00
2021-09-11T15:33:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 11 сентября 2021
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