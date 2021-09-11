Мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства

Он подчеркнул, что реконструировали и электростанцию ГЭС-2, где откроют Дом культуры. Рядом с ней недавно была установлена нашумевшая скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина», которая в соцсетях вызвала неоднозначную реакцию.