Мэр Москвы Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустройства

Он подчеркнул, что реконструировали и электростанцию ГЭС-2, где откроют Дом культуры. Рядом с ней недавно была установлена нашумевшая скульптура швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина», которая в соцсетях вызвала неоднозначную реакцию.
2021-09-11T15:33:21+03:00
2021-09-11T15:33:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:33, 11 сентября 2021
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