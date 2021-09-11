Торговая сеть «Магнит» продала в Москве 73 тонны арбузов из потенциально опасной партии, — передает Интерфакс. Накануне стало известно о госпитализации семьи, члены которой купили арбуз в магазине на Совхозной улице. Женщина и ребенок умерли в больнице в результате отравления. Торговая сеть «Магнит» заявила, что передала пробу арбузов на проверку и подчеркивает, что сняла с продажи всю партию не только в Москве, но и в других регионах для выяснения причин случившегося.

