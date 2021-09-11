Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает возможной угрозу нового миграционного кризиса после выхода войск США из Афганистана. Такое мнение он выразил в своей колонке для интернет-издания «Газета.ру», посвященной недавним событиям в Центральной Азии и 20-летней годовщине терактов 11 сентября.

Медведев убежден: кризис, который может разразиться из-за ситуации в Афганистане, произошел из-за, как он выразился, «бессмысленности» действий США в республике. По мнению зампреда Совбеза, Штатам не удалось достичь в Афганистане ни одной своей цели: победить терроризм, повысить уровень жизни, провести эффективную подготовку афганских военных и ликвидировать наркотрафик. Вашингтон, убежден автор колонки, бросил на произвол судьбы десятки тысяч афганцев, сотрудничавших с США и их союзниками, а также беженцев.

Все это, как утверждает Медведев, говорит о том, что США не смогли «навязать миру свои ценности». В целом почти вся его колонка оказалась посвящена проблемам, с которыми столкнулись Штаты в Афганистане. На этом фоне зампред Совбеза сказал, что Россия готова сотрудничать с западными странами в борьбе с терроризмом. Правда, для этого, по его словам, США необходимо, как он выразился, «расстаться с иллюзиями о собственной исключительности».

США завершили вывод своих войск из Афганистана к концу августа. На этом фоне власть в республике захватило движение «Талибан», запрещенное в России и признанное террористическим. Многие члены прежнего афганского правительства бежали из страны.