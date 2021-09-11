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15:04, 11 сентября 2021

Дмитрий Медведев считает возможной угрозу нового миграционного кризиса после выхода войск США из Афганистана

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает возможной угрозу нового миграционного кризиса после выхода войск США из Афганистана. Такое мнение он выразил в своей колонке для интернет-издания «Газета.ру», посвященной недавним событиям в Центральной Азии и 20-летней годовщине терактов 11 сентября.

Медведев убежден: кризис, который может разразиться из-за ситуации в Афганистане, произошел из-за, как он выразился, «бессмысленности» действий США в республике. По мнению зампреда Совбеза, Штатам не удалось достичь в Афганистане ни одной своей цели: победить терроризм, повысить уровень жизни, провести эффективную подготовку афганских военных и ликвидировать наркотрафик. Вашингтон, убежден автор колонки, бросил на произвол судьбы десятки тысяч афганцев, сотрудничавших с США и их союзниками, а также беженцев.

Все это, как утверждает Медведев, говорит о том, что США не смогли «навязать миру свои ценности». В целом почти вся его колонка оказалась посвящена проблемам, с которыми столкнулись Штаты в Афганистане. На этом фоне зампред Совбеза сказал, что Россия готова сотрудничать с западными странами в борьбе с терроризмом. Правда, для этого, по его словам, США необходимо, как он выразился, «расстаться с иллюзиями о собственной исключительности».

США завершили вывод своих войск из Афганистана к концу августа. На этом фоне власть в республике захватило движение «Талибан», запрещенное в России и признанное террористическим. Многие члены прежнего афганского правительства бежали из страны.


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