20 лет назад 11 сентября на США была совершена самая страшная террористическая атака в истории — террористы-смертники захватили четыре самолета и направили их на башни-близнецы в Нью-Йорке и Пентагон в Вашингтоне. Пассажирам третьего самолета, который должен был атаковать Белый Дом или Капитолий, удалось остановить террористов — лайнер разбился в Пенсильвании. Жертвами терактов стали 2977 человек.

Президент США Джо Байден сегодня обратится к нации в заранее записанном обращении, а затем вместе с первой леди Джилл Байден посетит граунд зиро — место разрушенных зданий Всемирного Торгового Центра в Нью-Йорке, мемориал в окрестностях Шанксвилля в штате Пенсильвания и Пентагон. В Нью-Йорке к Джо Байдену на мемориальной церемонии присоединится 44-й президент США Барак Обама. Церемония начнется 8:30 утра по восточному времени. На месте башен-близнецов — а американцы не стали строить новые здания и устроили по периметру башен мемориал, а также сделали музей, соберутся члены семей жертв терактов 11 сентября. Имена каждой жертвы будут оглашены с звоном колокола. Останки 1106 человек до сих пор не опознаны. Во время церемонии будет шесть минут тишины, отмечая момент удара по каждой башне и время падения каждой из них, момент атаки на Пентагон и время, когда рейс номер 93 разбился в Пенсильвании. Церемонию в Нью-Йорке, по данным прессы, намерен посетит и бывший президент США Дональд Трамп.

На церемонии в Пенсильвании вместе с Джо Байденом с речью выступит бывший президент Джордж Буш-мл, и в 10.03, в момент крушения рейса 93, будут зачитаны имена погибших пассажиров и членов экипажа. После чего Байден посетит памятную церемонию в Пентагоне.