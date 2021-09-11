Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила создателей проекта «Умное голосование» в связях с Пентагоном

По ее словам, именно поэтому накануне в министерство был вызван посол США Джон Салливан, — передает РИА Новости. В МИДе вчера сказали, что дипломату заявили о недопустимости вмешательства в выборы. «Умное голосование» — это проект Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом и запрещенной экстремистской организацией. Ранее Роскомнадзор потребовал от американских компаний Google и Apple убрать из их магазинов приложение «Навальный» в связи с предстоящими выборами.