Официальный представитель МИДа Мария Захарова обвинила создателей проекта «Умное голосование» в связях с Пентагоном

По ее словам, именно поэтому накануне в министерство был вызван посол США Джон Салливан, — передает РИА Новости. В МИДе вчера сказали, что дипломату заявили о недопустимости вмешательства в выборы. «Умное голосование» — это проект Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом и запрещенной экстремистской организацией. Ранее Роскомнадзор потребовал от американских компаний Google и Apple убрать из их магазинов приложение «Навальный» в связи с предстоящими выборами.
2021-09-11T15:01:34+03:00
2021-09-11T15:01:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:01, 11 сентября 2021
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