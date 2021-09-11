Афганский телеканал показал акцию студенток в поддержку талибов

На кадрах виден большой зал, заполненный женщинами в традиционной, полностью закрытой черной одежде. Канал Tolo news поясняет, что они собрались в поддержку решения новых властей о раздельном обучении. До этого в ряде городов Афганистана прошли уличные акции протеста, на которых женщины потребовали от талибов соблюдения их прав. Двух журналистов, которые освещали один из митингов, талибы жестоко избили кнутами. До этого захватившие страну боевики временно запретили женщинам выходить из дома. В России движение «Талибан» признано террористическим и запрещено.