В Москве 134 из 175 кандидатов-одномандатников запросили дополнительные места для видеонаблюдения

Это сообщил в своем телеграм-канале глава общественного штаба по наблюдению за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Ранее ЦИК решил, что видеотрансляция с избирательных участков теперь будет доступна не всем гражданам, а только кандидатам и специальным наблюдателям. Как передает Интерфакс, глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что возвращаться к прежнему порядку, когда трансляция была доступна всем в интернете, комиссия не планирует.
2021-09-11T14:32:25+03:00
2021-09-11T14:32:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 11 сентября 2021
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