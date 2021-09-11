В Москве 134 из 175 кандидатов-одномандатников запросили дополнительные места для видеонаблюдения

Это сообщил в своем телеграм-канале глава общественного штаба по наблюдению за выборами и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Ранее ЦИК решил, что видеотрансляция с избирательных участков теперь будет доступна не всем гражданам, а только кандидатам и специальным наблюдателям. Как передает Интерфакс, глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что возвращаться к прежнему порядку, когда трансляция была доступна всем в интернете, комиссия не планирует.