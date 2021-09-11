Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сегодня выразил соболезнования родным режиссера Александра Мельника, который погиб 8 сентября. Бывший премьер-министр выразил уверенность, что память о кинематографисте останется надолго, — передает ТАСС. Мельник – лауреат премии «Ника», многие годы сотрудничал с МЧС. Как сообщили ранее в ведомстве, он погиб в четверг вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым во время учений в Норильске. На прощание с Зиничевым, который служил в охране президента, накануне пришел глава государства Владимир Путин.