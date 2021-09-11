Посольство России в Турции сообщило об ужесточении в стране правил въезда для привитых вакциной «Спутник Лайт»

Теперь иностранцы должны предъявить отрицательный тест на коронавирус или справку о перенесенном заболевании. При этом тем, кто был привит двумя дозами вакцины, одобренной Турцией или Всемирной организацией здравоохранения, для въезда нужен только сертификат о вакцинации. В июне Турция разрешила въезд туристам, которые привиты любой российской вакциной от коронавируса.