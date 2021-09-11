Посольство России в Турции сообщило об ужесточении в стране правил въезда для привитых вакциной «Спутник Лайт»

Теперь иностранцы должны предъявить отрицательный тест на коронавирус или справку о перенесенном заболевании. При этом тем, кто был привит двумя дозами вакцины, одобренной Турцией или Всемирной организацией здравоохранения, для въезда нужен только сертификат о вакцинации. В июне Турция разрешила въезд туристам, которые привиты любой российской вакциной от коронавируса.
2021-09-11T14:31:19+03:00
2021-09-11T14:31:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902090-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:31, 11 сентября 2021
Загрузка комментариев...