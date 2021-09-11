Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о большом количестве зараженных коронавирусом на курортах России

Конкретных данных она не привела. Попова отметила, что снимать масочный режим еще рано из-за недостаточных темпов вакцинации. По данным оперативного штаба, за сутки в России выявили почти 19 тысяч новых заболевших, что примерно на 3% больше, чем накануне. В Москве – около двух тысяч новых случаев заражения. За сутки умерли 796 пациентов. Это на семь больше, чем вчера.