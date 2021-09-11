Нью-Йорк Таймс: Военные США могли ошибиться с выбором цели при авиаударе в Кабуле по предполагаемым террористам

Американские военные, как выяснила газета «Нью-Йорк Таймс», могли ошибиться с выбором цели при авиаударе в Кабуле по предполагаемым террористам. Тогда погибли более 10 человек, в том числе дети.

Водителем машины, по которой ударил американский беспилотник 29 августа, как пишет издание, был 43-летний Земари Ахмади. Многие годы он работал инженером-электриком в американской некоммерческой организации. Ссылаясь на видеоматериалы и интервью с коллегами и родственниками погибшего, журналисты выяснили, что в тот день Ахмади выполнял рабочие поручения. Его автомобиль попал в поле зрения американских военных, поскольку они, как утверждают официальные лица США, «перехватили контакты» между водителем и ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ). Когда афганец загрузил в машину канистры с водой, их приняли за бомбу и решили уничтожить. Источники издания категорически отрицают связь Ахмади с террористами, утверждая, что он хорошо относился к США и рассчитывал получить там убежище.

Комментируя эту публикацию в Пентагоне сказали, что США продолжают изучать последствия удара в столице Афганистана, подчеркнув, что «ни одна другая армия не работает так усердно, как американская, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения».

США нанесли удар после взрыва у аэропорта Кабула 26 августа, жертвами которого стали почти 200 человек, в том числе более десяти американских военнослужащих. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».