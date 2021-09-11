В России перестало снижаться потребление алкоголя, — сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко

По случаю Всероссийского дня трезвости глава ведомства сказал, что в течение десяти лет употреблять спиртное в России стали меньше на треть, но в прошлом году показатели остались на уровне предыдущего года. Связано ли это с пандемией коронавируса, Мурашко не уточнил.

