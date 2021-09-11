Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отменять масочный режим пока рано

Она отметила, что даже хорошие темпы вакцинации не позволяют снять коронавирусные ограничения, — передает РИА Новости. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России вакцинацию полностью прошли около сорока миллионов человек. Ранее в Роспотребнадзоре говорили, что для достижения коллективного иммунитета надо привить около 80% населения или более 90 миллионов человек.

