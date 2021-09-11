Газета Нью Йорк Таймс пишет, что военные США могли ошибиться при выборе цели для удара в Кабуле

По утверждению издания, был убит не террорист, а сотрудник американской некоммерческой организации. Журналисты проанализировали видеозаписи и поговорили с родственниками и коллегами убитого. В Пентагоне настаивают, что ошибки не было, и что в результате авиаудара по автомобилю был предотвращен еще один теракт в аэропорту столицы Афганистана. В результате взрыва погиб мужчина в автомобиле и еще 10 человек, в том числе 7 детей.
2021-09-11T13:32:10+03:00
2021-09-11T13:32:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 11 сентября 2021
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