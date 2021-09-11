Главный редактор газеты правительства Свердловской области сообщил о блокировке ее сайта из-за шуточной статьи

Дмитрий Полянин написал в своем фейсбуке, что Роскомнадзор должен быть ликвидирован, как орган, причиняющий вред стране, СМИ и гражданам. Поводом для блокировки сайта издания под названием «Областная газета» стала статья под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли», которая изначально была опубликована в юмористическом издании «Красная бурда» в 2017 году.