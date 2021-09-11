Причиной взрыва в жилом доме в Липецкой области прокуратура назвала неисправность газового оборудования

Ведомство проводит проверку, передает ТАСС. Взрыв прогремел в поселке Солидарность минувшей ночью. Погибли три человека. В четверг еще один взрыв газа произошел в подмосковном Ногинске. Погибли 7 человек, более 20 пострадали. В девятиэтажном жилом доме были разрушены перекрытия со второго по пятый этажи.