Причиной взрыва в жилом доме в Липецкой области прокуратура назвала неисправность газового оборудования

Ведомство проводит проверку, передает ТАСС. Взрыв прогремел в поселке Солидарность минувшей ночью. Погибли три человека. В четверг еще один взрыв газа произошел в подмосковном Ногинске. Погибли 7 человек, более 20 пострадали. В девятиэтажном жилом доме были разрушены перекрытия со второго по пятый этажи.
2021-09-11T13:31:04+03:00
2021-09-11T13:31:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902064-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:31, 11 сентября 2021
Загрузка комментариев...