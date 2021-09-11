Президент Владимир Путин менее часа назад вручил госнаграды золотым медалистам Олимпиады в Токио

Не все спортсмены захотели прийти на встречу.

Церемония состоялась в Екатерининском зале Кремля. Атлетов наградили орденами Дружбы, Почета, Александра Невского и За заслуги перед отечеством I и II степеней. Кроме того, по традиции, они получат автомобили. В своей речи глава государства отметил, что российские спортсмены достойно сражались на Играх в Токио, несмотря на политизированные решения в адрес сборной. Он выразил мнение, что Россия сохранила за собой лидерство в художественной гимнастике.

После вручения наград президент пообщается с олимпийскими чемпионами в Георгиевском зале. В связи с сегодняшним мероприятием для посетителей закрыли на целый день вход на территорию Московского Кремля и отменили церемониальный развод пеших и конных караулов президентского полка. По данным интернет-издания Sports.ru, перед встречей с Путиным все спортсмены должны были пройти 8-дневный карантин. Их заперли на базе в Новогорске и в московском Президент-отеле. В их числе была, например, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова. Ей пришлось для этого пропустить тренировки, хотя в октябре предстоит выступление на чемпионате мира.

Между тем, некоторые спортсмены не стали менять своих планов ради встречи с президентом. Так, бронзовый призер в прыжках в воду Виктор Минибаев сказал, что ему это неинтересно. Тем более неинтересно сидеть на карантине, поэтому он улетел с семьей в отпуск. Не пришли в Кремль также легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова, объяснив, что у них были соревнования, и они не могли неделю провести в изоляции.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые, заняв пятое место в неофициальном командном зачете.