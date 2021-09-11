Сразу несколько инцидентов с предположительно отравлением арбузами из магазинов произошло в столичном районе Люблино

Два человека умерли, семеро, включая детей, попали в больницу.

Скорые в последние дни несколько раз приезжали по вызовам к одному и тому же дому на Совхозной улице на юго-востоке Москвы. Причина – жалобы на отравление. Бабушку и внучку, девочку 15-ти лет, которым как сообщает интернет-издание Baza стало плохо после того как они съели купленный в магазине «Магнит» арбуз, спасти не смогли. Они умерли в больнице. Мать девочки в лечебном учреждении, её состояние стабильное. Следом за этим по данным издания произошло ещё два серьёзных инцидента. В том же доме на Совхозной в районе Люблино в больницу попали мальчики 9-ти и 11-ти лет из разных семей. Оба ребёнка, по словам их родителей, арбузов не ели. Об этом телеграм-каналу Mash рассказал Юлия, мама одного из отравившихся детей.

Юлия также утверждает, что в Магните ничего не покупает. Госпитализирована ещё одна семья, живущая в том же самом доме. По неподтверждённым данным, они тоже ели арбуз, правда, но покупали уже в Пятёрочке. Одновременно с этим дом на Совхозной, где на этой неделе произошла серия ЧП, проверили специалисты в костюмах химзащиты. Санитарная служба Брали пробы воды, в квартирах погибших проверяли продукты. Дом также экстренно проверили на случай возможной утечки газа.

Роспотребнадзор открыл электронную горячую линию для покупателей магазина Магнит. На неё могут пожаловаться горожане, которые отравились некачественными продуктами.

«Магнит» проведет свое расследование, — сообщил «Эху Москвы» официальный представитель розничной сети Антон Карпов.

В компании подчеркнули, что в расследовании с сетью сотрудничает поставщик арбузов – крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин», которое поставляет свою продукцию не только в «Магнит». В самой компании подчеркивают, что гарантируют качество своих арбузов.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко отметил в эфире «Эха Москвы», что вероятность отравления арбузом существует.

Онищенко добавил, что пока преждевременно говорить о тех, кто должен нести ответственность. Если будет доказана вина «Магнита», то претензии будут к магазину.