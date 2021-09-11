Мэр Москвы утверждает, что экономика города превзошла докризисный уровень 2019 года, увеличились инвестиции и объемы строительства, а безработица уменьшилась. Сергей Собянин заявил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным. Мэр рассказал также, что в столице в течение этого года будет введено 10 новых станций метро, а в следующем году планируется завершить строительство Большой кольцевой линии. В Москве будет самое большое метро-кольцо в мире, — уточнил Собянин.

Президент России Владимир Путин считает, что Москва показывает пример эффективных и слаженных действий в борьбе с пандемией. Путин отметил заслуги мэра Сергея Собянина в принятии не всегда популярных, но вынужденных решений.