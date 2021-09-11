Утечка газа и неисправность оборудования – главные версии взрыва газа в жилом доме под Ельцом в Липецкой области, — сообщили ТАСС в Следственном комитете. В результате взрыва погибли 3 человека, шестеро пострадали. Разбор завалов на месте происшествия продолжается.

Местные власти обещают выделить жилье пострадавшим, семьи погибших получат по миллиону рублей.

