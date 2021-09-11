Поставщик арбузов в магазины «Магнит» в Москве сотрудничает с сетью в расследовании отравления

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети. Там уточнили, что поставщик – крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин», продукция поставляется не только в «Магнит». В компании подчеркивают, что гарантируют качество своих арбузов. Ранее стало известно об отравлении, предположительно, арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и 15-летняя девочка. Арбуз был куплен в магазине «Магнит» на Совхозной улице.
2021-09-11T12:30:48+03:00
2021-09-11T12:58:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902034-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3523030.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:30, 11 сентября 2021
Загрузка комментариев...