Поставщик арбузов в магазины «Магнит» в Москве сотрудничает с сетью в расследовании отравления

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети. Там уточнили, что поставщик – крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин», продукция поставляется не только в «Магнит». В компании подчеркивают, что гарантируют качество своих арбузов. Ранее стало известно об отравлении, предположительно, арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и 15-летняя девочка. Арбуз был куплен в магазине «Магнит» на Совхозной улице.