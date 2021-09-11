Еще три человека доставлены в больницу из дома на Совхозной улице, где отравилась семья, предположительно, арбузом

По данным СМИ, еще три человека доставлены в больницу в Москве из дома на Совхозной улице, где отравилась семья, предположительно, арбузом. «Московский комсомолец» сообщает, что госпитализированы два мальчика-подростка из разных семей. Мать одного из них, Юлия, рассказала телеграм-каналу Mash, что мальчик не ел арбуз.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту отравления. Собственное расследование ведет и «Магнит». Ритейлер снял с продажи партию арбузов, которые продавались, в том числе, в магазине на Совхозной улице.

