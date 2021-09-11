МЧС: После взрыва газа в жилом доме под Ельцом под завалами еще могут оставаться люди

Поисковые работы на месте происшествия продолжаются. В результате взрыва полностью разрушен один из двух подъездов, три человека погибли, шестеро пострадали. Причиной взрыва могла стать утечка газа из-за неисправности газового оборудования. Такой версии придерживается прокуратура.