МЧС: После взрыва газа в жилом доме под Ельцом под завалами еще могут оставаться люди

Поисковые работы на месте происшествия продолжаются. В результате взрыва полностью разрушен один из двух подъездов, три человека погибли, шестеро пострадали. Причиной взрыва могла стать утечка газа из-за неисправности газового оборудования. Такой версии придерживается прокуратура.
2021-09-11T12:04:11+03:00
2021-09-11T12:04:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2902022-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:04, 11 сентября 2021
Загрузка комментариев...