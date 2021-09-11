«ОВД-Инфо»: Нескольких музыкантов не допустили на концерт в честь Дня города в Москве из-за поддержки Навального

Нескольких музыкантов, по данным проекта «ОВД-Инфо», не допустили на концерт в честь Дня города в Москве из-за поддержки Навального. Как утверждается, одной из причин стало то, что мероприятие посетит президент Владимир Путин.

Концерт ко Дню города в Москве состоится без 13 человек – это сотрудники Государственной академической хоровой капеллы, оркестра имени Светланова и членов команды режиссеров. По словам одного из участников капеллы Дмитрия Клюева, все отстраненные принимали участие в протестных акциях или оказались в базах сторонников политика Алексея Навального. Музыкант утверждает, что все выяснилось во время проверки списков выступающих сотрудниками Федеральной службы охраны. Эта процедура, по словам Клюева, проводилась из-за планов Путина, а также мэра Москвы Сергея Собянина прийти на концерт. При этом, как утверждается, не допущенным к выступлению музыкантам и режиссерам не объяснили причины их исключения из списка. Сам концерт ко Дню города должен состояться сегодня в парке «Зарядье». В Кремле ранее анонсировали, что на нем выступит Путин.

В середине августа полиция начала приходить домой к москвичам, которые регистрировались на сайтах «Свободу Навальному!» и «Умное голосование». Многим из них предлагали написать заявление на оппозиционера о краже персональных данных из-за слива базы.

Исключенный из списка участников концерта в честь Дня города сотрудник Государственной академической хоровой капеллы Дмитрий Клюев связывает произошедшее с поддержкой Навального. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Просто прислали списки артистов, которые допущены, и четыре фамилии нет. Четыре фамилии, как мы выяснили, ну мы и знали, что в общем-то поддерживают так или иначе Навального и ФБК* и, в общем-то, не стесняются, не скрывают этого», – рассказал Клюев.

Он отметил, что директор организации тоже не знает точной причины и связал исключение с публикациями в соцсетях. «Директор наш, художественный руководитель, сказал, ну видимо в соцсетях вы что-то делаете не то, то есть причины нет, просто отсутствуют четыре фамилии в списке. Как мы выяснили потом, что в оркестре тоже три фамилии вычеркнуты и в режиссерской команде шесть фамилий вычеркнуты», – уточнил музыкант.

По его словам, речь об увольнении не идет. «Наши коллеги нас поддерживают, говорят, что это 37-й год, держитесь. Это вообще не укладывается ни в какие рамки, я не думал, что доживу до такого, скажем так. В 90-х была хоть какая-то надежда, сейчас уже понятно, что гайки закручиваются сильнее и сильнее. Ну пока не увольняют, так что живем, держимся», – заключил Д.Клюев.

Об исключении 13 музыкантов из списка участников концерта в честь Дня города сообщил проект «ОВД-инфо». Списки участников проверяла Федеральная служба охраны.

* — российские власти считают иноагентом, организация признана экстремистской и запрещена в РФ