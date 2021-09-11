В США могут разрешить прививать от коронавируса детей старше 5 лет

Источники агентства Reuters сообщают, что к концу сентября у Pfizer будет достаточно данных клинических испытаний в этой возрастной категории. Регулятор может одобрить применение вакцины в течение трех недель, если результаты покажут, что прививка безопасна и эффективна.
2021-09-11T11:33:27+03:00
2021-09-11T11:33:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 11 сентября 2021
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