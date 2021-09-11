В России выявлен 18 891 случай коронавируса

За последние сутки в России выявлен 18 891 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 888 человек.
2021-09-11T11:32:52+03:00
2021-09-11T11:43:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 11 сентября 2021
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