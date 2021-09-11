Еще трех человек госпитализировали из дома в Москве, где отравилась целая семья, предположительно, арбузом

Еще трех человек госпитализировали из дома на Совхозной улице в Москве, где отравилась целая семья, предположительно, арбузом, — сообщает «Московский комсомолец». У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления. Ранее следователи возбудили уголовное дело, проводится проверка. Собственное расследование проводит «Магнит», ритейлер снял с продажи партию арбузов, которые продавались, в том числе, в магазине на Совхозной улице.

«Магнит» проведет расследование по факту отравления людей арбузом, купленным в магазине. Об этом сообщил руководитель управления по внешним коммуникациям данной розничной сети Антон Карпов.

Следователи завели уголовное дело после отравления по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.