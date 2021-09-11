Золотые медалисты Олимпиады в Токио получат автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые – BMW X3 различной комплектации, — сообщил руководитель Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев. Он заметил, что в этом году не будет денежных выплат. Сегодня же помощник президента Игорь Левитин вручил государственные награды серебряным и бронзовым призерам игр в Токио. Медалью ордена «Заслуги перед Отечеством» второй степени награждена гимнастка Арина Аверина, занявшая четвертое место в индивидуальной многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике, — сообщает ТАСС. Сегодня днем государственные награды олимпийским чемпионам вручит президент.