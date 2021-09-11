«Уолт Дисней» вернет кинотеатрам эксклюзивное право на прокат фильмов до конца года

Кинокомпания пошла на это после иска голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон.

«Уолт Дисней» откажется от трансляции на стриминговом сервисе «Дисней плюс» одновременно с выходом картин на экраны. Так, анимационный мюзикл «Энканто», премьера которого ожидается 24 ноября, в течение первых 30 дней можно будет посмотреть только в кинотеатрах. Фильм «Вечные», основанный на комиксах Marvel, и переосмысленная Стивеном Спилбергом «Вестсайдская история» станут доступны для подписчиков «Дисней плюс» не ранее, чем через 45 дней после начала кинопроката, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.

В период пандемии коронавируса «Уолт Дисней» провела эксперимент, запуская фильмы одновременно в кинотеатрах и на своей стриминговой платформе. В результате ряд актеров лишился части гонорара, которая зависит от кассовых сборов. Недовольная этим Скарлетт Йоханссон, сыгравшая главную роль в фильме «Черная вдова» по мотивам комиксов Marvel, в конце июля подала в суд на компанию.

В Диснее выразили огорчение из-за иска актрисы, усмотрев в этом «пренебрежение к ужасающим и продолжительным последствиям пандемии COVID-19»