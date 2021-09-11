Z Архив новостей новости
5 3 6 513
11:04, 11 сентября 2021

Россия передала Таджикистану оружие и военную технику

Это сделали из-за обострения ситуации в соседнем с республикой Афганистане.

Душанбе получил от министерства обороны России 12 разведывательных машин, стрелковое оружие, средства ближнего боя, радиационной, химической и биологической защиты. О поставках договорились президенты двух стран, рапортовали в российском военном ведомстве. Технику, отправленную в Таджикистан, в Минобороны назвали надёжной и проверенной. Поставки объяснили нарастающей нестабильностью на границе Таджикистана с Афганистаном, где почти месяц назад к власти пришли боевики движения Талибан. Министр обороны Сергей Шойгу ранее отмечал, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на новые угрозы. Сейчас в Таджикистане дислоцирована 201-я военная база. Это крупнейший военный объект России за её пределами. На этой неделе там прошли учения по отражению атаки условных боевиков. Напомним, ещё до того как талибы заняли Кабул, большие группы афганских военных не раз пересекали границу и убегали в Таджикистан. Добавим также, что Талибан в России признан террористическим и запрещён.

Таджикистан также получит от Москвы 30 современных танков до конца года.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Глава МИД РФ назвал украинский народ братским и сказал, что Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом Выступая на форуме «Вся Россия-2021», Сергей Лавров отметил, что российские власти постоянно подчеркивают эту готовность…

5 68 6 10320
Блоги

Карина Орлова журналист

Техасское государство: как в штате запретили аборты вопреки конституции США Так страну отбросит на более чем пятьдесят лет назад. Символично, что на этой неделе аборты были легализованы даже в Мексике — самой большой католической стране мира…

5 212 6 26573 08.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 213 6 44534 04.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 97 6 14511 06.09
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Современных российских талантов будут вспоминать как Шагала или Зворыкина Невозможно затормозить развитие культуры. Можно перенести это развитие на другую почву, как большевики в свое время с этим поступили. Но потом эти тексты, эти люди всё равно так или иначе возвращаются…

5 35 6 5323 08:37
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 347 6 56311 08.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник еврейский, год — общий Сегодня вечером евреи отмечают праздник Рош а-Шана – еврейский Новый год, как его чаще всего называют. У нас он 5782-й — мы счет ведем от сотворения мира…

5 72 6 12406 06.09
Блоги

+ Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров Пресс-конференция по итогам российско-белорусских переговоров В.Путин: Знаете, таких хлестких заявлений очень много. Мой белорусский коллега сам большой специалист по хлестким заявлениям, Вы его спросите, он вам сейчас наговорит.
А.Лукашенко: Не могу я при Вас тут…
В.Путин: Нет, не надо.

5 151 6 30116 10.09
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 244 6 54597 08.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Случайное совпадение закономерной связи Формально и тематически обе эти волны сталинского террора не связаны. Разве что хронологически. Однако совпадения можно обнаружить во многом…

5 34 6 7919 08.09
Блоги

+ Алексей Венедиктов: «Онлайн-голосование 2021 — голосовать нельзя обмануть. Где поставим запятую?» Алексей Венедиктов: «Онлайн-голосование 2021 — голосовать нельзя обмануть. Где поставим запятую?» Смотреть видео…

5 33 6 13422 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Джо показывает пример У нас в следующем году двадцать лет трагедии «Норд-Оста», но что-то не слышно с верхов желания рассекретить документы…

5 99 6 47065 04.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Именно в силу того, что Воланд стал наделяться прогрессорскими функциями, Владимир Путин и стал президентом России. Потому что разведчик стал восприниматься как покровитель талантов…

5 25 6 6302 10.09
#слушать 01:49:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 76 6 19667 06.09
Блоги

Российское военно-историческое общество опубликовало рассекреченные документы о сражении под Смоленском Обнародованы карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политические донесения…

5 56 6 16223 10.09
Интервью В круге СВЕТА

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Выбирайте. Если вам нравится – пусть так и остается. Однако знайте, это еще не все. После выборов будет рост налогов. Сейчас объясню, почему. Я не пугаю, а просто рассказываю…

5 118 6 34069 07.09
#слушать 51:22 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Из дома в Москве, где от отравления погибли два человека, госпитализировали еще двух жителей Первоначально рассматривалась версия об отравлении арбузом, но теперь она подвергается сомнению…

5 9 6 31477
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Единый думский червь предъявлен стране как набор незнакомых друг с другом глистов. Но как только результаты выборов позволят вернуться в родную нагретую прямую кишку, глистики снова срастутся в одно целое…

5 47 6 66104 08.09
#слушать 52:48 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3519922
«Процессы террористов»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3848 05.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мы были знакомы… Мы были знакомы… Я, разумеется, будучи добрым и благородным человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития…

5 106 6 125770 07.09
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый кошмар Кремля Новый кошмар Кремля Теперь в качестве самого страшного видения появился собирательный школьник, наглец Никанор…

5 45 6 107562 06.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9251254
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5021037

Сегодня в эфире