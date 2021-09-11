Россия передала Таджикистану оружие и военную технику

Это сделали из-за обострения ситуации в соседнем с республикой Афганистане.

Душанбе получил от министерства обороны России 12 разведывательных машин, стрелковое оружие, средства ближнего боя, радиационной, химической и биологической защиты. О поставках договорились президенты двух стран, рапортовали в российском военном ведомстве. Технику, отправленную в Таджикистан, в Минобороны назвали надёжной и проверенной. Поставки объяснили нарастающей нестабильностью на границе Таджикистана с Афганистаном, где почти месяц назад к власти пришли боевики движения Талибан. Министр обороны Сергей Шойгу ранее отмечал, что Россия помогает модернизировать армии стран Центральной Азии, они должны быть в состоянии отреагировать на новые угрозы. Сейчас в Таджикистане дислоцирована 201-я военная база. Это крупнейший военный объект России за её пределами. На этой неделе там прошли учения по отражению атаки условных боевиков. Напомним, ещё до того как талибы заняли Кабул, большие группы афганских военных не раз пересекали границу и убегали в Таджикистан. Добавим также, что Талибан в России признан террористическим и запрещён.

Таджикистан также получит от Москвы 30 современных танков до конца года.