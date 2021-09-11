Президент США Джо Байден примет участие в мемориальных мероприятиях в годовщину теракта 11 сентября

В обращении к нации Байден призвал американцев к единству.

10, 11 и 12 сентября в США объявлены днями молитвы и памяти о жертвах терактов.

Директор ФБР Кристофер Рэй считает, что после 11 сентября террористическая угроза для США не исчезла. По его словам, теперь терроризм распространяется со скоростью социальных медиа. Для противостояния этим угрозам необходима более тесная координация, в том числе, взаимодействие с отдельными гражданами.

Директор ФБР напомнил о гибели 13 американских военнослужащих и почти двухсот афганцев в результате взрыва в Кабуле.