ФИФА разрешила игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси»

ФИФА разрешила игрокам петербургского «Зенита» бразильцам Малкому и Клаудиньо сыграть в ближайших матчах с грозненским «Ахматом» в Российской премьер-лиге и лондонским «Челси» в Лиге чемпионов. Ранее игроки были дисквалифицированы до 14 сентября после жалобы Бразильской конфедерации футбола. Футболисты были вызваны в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира, но вернулись в Санкт-Петербург по требованию «Зенита».

«Зенит» сыграет против «Ахмата» сегодня, а против «Челси» во вторник 14 сентября.