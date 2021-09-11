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10:32, 11 сентября 2021

Даниил Медведев и Новак Джокович сразятся в финале Открытого чемпионата США по теннису

Минувшей ночью 25-летний россиянин и 34-летний серб победили в полуфиналах.

Российский теннисист стал первым финалистом турнира. 2-я ракетка мира обыграл канадца Феликса Оже-Аляссима со счетом 6:4, 7:5, 6:2. Позже противостояние первого номера мирового рейтинга Джоковича и Александра Зверева, представляющего Германию, завершилось со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу серба.

Это будет девятая встреча Медведева и Джоковича. Россиянин трижды за карьеру побеждал серба, последний раз это произошло в ноябре прошлого года на Итоговом турнире в Лондоне. Говоря о предстоящем финале Медведев сказал, что если ему удастся победить, то, наверное, он войдет в историю как человек, не пустивший Джоковича к Большому шлему. При этом спортсмен отметил, что его это не волнует, предположив, что это больше влияет на его противника. Джокович, в свою очередь заявил, что будет играть как в последний раз.

Серб выиграл три предыдущих турнира Большого шлема в этом году, в финале Открытого чемпионата Австралии он обыграл Медведева. В случае победы на текущем US Open Джокович станет третьим в истории тенниса обладателем Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема. Он проходит в Нью-Йорке, общий призовой фонд составляет рекордные 57,5 миллионов долларов. Финал состоится завтра в 23.00 по московскому времени.


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