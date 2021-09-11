По данным американского университета Джонса Хопкинса, во всем мире количество заразившихся коронавирусом приближается к 224 миллионам человек, умерли свыше 4 миллионов 600 тысяч. В первой тройке – США, Индия и Бразилия.
В мире количество заразившихся коронавирусом приближается к 224 миллионам человек
По данным американского университета Джонса Хопкинса, во всем мире количество заразившихся коронавирусом приближается к 224 миллионам человек, умерли свыше 4 миллионов 600 тысяч. В первой тройке – США, Индия и Бразилия.