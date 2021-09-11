В Москве 13 музыкантов исключили из списка участников концерта в честь Дня города из-за поддержки Алексея Навального и участия в акциях протеста, — сообщает проект «ОВД-инфо» со ссылкой на сотрудника Государственной академической хоровой капеллы Дмитрия Клюева. Списки участников проверяла Федеральная служба охраны. На мероприятии ожидаются президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин.