В Москве 13 музыкантов исключили из списка участников концерта в честь Дня города из-за поддержки Алексея Навального и участия в акциях протеста, — сообщает проект «ОВД-инфо» со ссылкой на сотрудника Государственной академической хоровой капеллы Дмитрия Клюева. Списки участников проверяла Федеральная служба охраны. На мероприятии ожидаются президент Владимир Путин и мэр Сергей Собянин.
2021-09-11T10:06:20+03:00
2021-09-11T10:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:06, 11 сентября 2021
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